Минздрав ответил на жалобу о преференциях зарубежным поставщикам лекарств

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Срок пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), как и списка лекарственных средств для программы «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН), определен специальными правилами, Минздрав соблюдает установленные в них временные рамки, заявили РБК в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что в соответствии с п. 7 Правил формирования перечней лекарственных препаратов, перечень ЖНВЛП формируется и пересматривается не реже одного раза в год, а «14 ВЗН» и минимальный ассортимент лекарственных препаратов в аптеках — не реже, чем раз в три года.

«Изменения в перечень ЖНВЛП вносились в 2022-м (включены девять дополнительных позиций, а также эквивалентные лекарственные формы для ряда лекарственных препаратов) и 2023 году, когда <...> [он был] дополнен детской лекарственной формой лекарственного препарата глекапревир + пибрентасвир, <...> а также эквивалентными лекарственными формами (три препарата. — РБК)», — уточнили в Минздраве.

Перечень «14 ВЗН» меняли в последний раз в 2021 году, тогда в него включили четыре лекарства.

Так министерство ответило на публикацию «РБК Петербург» о жалобе, поданной городской фармкомпанией Biocad в Федеральную антимонопольную службу. Компания пожаловалась на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева.

Глаголев руководит комиссией по формированию перечней лекарственных средств для «14 ВЗН» (ВЗН) и ЖНВЛП. Biocad утверждает, что заседания комиссии не проводились долгое время.

В Biocad заявили, что заседания комиссии под руководством Глаголева должны проводиться каждый квартал, но их не было с февраля 2023 года. По этой причине Biocad не может включить свои препараты для терапии рассеянного склероза в списки ЖНВЛП и ВЗН. Речь идет о препаратах сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб, зарегистрированных весной 2023 года. Сейчас, отметили в Biocad, они недоступны для пациентов, хотя в России нет больше ни одного оригинального отечественного препарата для лечения рассеянного склероза.

Компания полагает, что подобный подход приводит к уходу средств российских налогоплательщиков иностранным компаниям. 18 января председатель совета директоров Biocad Дмитрий Морозов направил открытое письмо в адрес главы Минздрава Михаила Мурашко, где заявил, что «встает резонный вопрос: а действительно ли стране необходимы российские инновационные препараты, или проще остановиться на копировании иностранных молекул?»

В Минздраве, в свою очередь, заявили, что информация о дате проведения очередного заседания комиссии будет опубликована позднее согласно установленным срокам.