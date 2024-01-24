В Петербурге автобус вылетел на тротуар с пешеходами. Видео

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Полиция Петербурга опубликовала видео ДТП с автобусом, который наехал на пешеходов на тротуаре. МВД начало проверку.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек. «Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя», — рассказали в полиции.

Ранее «РИА Новости» сообщало со ссылкой на городской комитет здравоохранения, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Телеграм-канал «112» писал, что спасатели извлекали из-под автобуса двух мужчин с помощью спецтехники, медицинская помощь также потребовалась двум пассажирам автобуса.

«Фонтанка» утверждает, что корреспондент издания поговорил с супругой водителя: женщина рассказала, что ее муж работает день через день, поэтому он «точно был трезвый». Она уверяет, что супруг позвонил ей и сказал, что ему «стало плохо».