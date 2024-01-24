Движение по трассе М-12 в Татарстане восстановили после снежных заносов
Движение автомобилей по трассе М-12 «Восток» в Татарстане полностью восстановили, сообщил «Автодор» в своем телеграм-канале.
На дороге сохраняется ограничение скорости — 70 км/ч. В «Автодоре» попросили водителей следовать рекомендациям на информационных табло.
Движение всех видов транспорта по М-12 приостановили 19 января по решению ГИБДД Татарстана. В Госавтоинспекции объяснили это неблагоприятными погодными условиями — снежными заносами, плохой видимостью и сильным боковым ветром.
Автомобилистам, которые в непогоду уже находились на трассе, оказали помощь: ожидавшим расчистки пути для проезда водителям раздавали горячее питание и воду, на 724-м км дороги организовали пункты обогрева. В уборке снега на трассе участвовали 39 единиц техники, включая тяжелую.
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