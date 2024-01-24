Качались люстры: как ощущалось землетрясение в Краснодаре. Видео

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В Краснодаре и крае произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 30 км от Краснодара, очаг залегал на глубине 10 км. Толчки почувствовали жители города, а также Адыгеи. На кадрах, которые опубликовали они, видно, как в домах качаются люстры.