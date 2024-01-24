Мальдивы разрешили зайти кораблю, который Индия обвиняла в шпионаже

Фото: China Photos / Getty Images

Мальдивы разрешили китайскому судну Xiang Yang Hong 3 зайти в порт для пополнения припасов. Об этом сообщает англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

Судно «не будет проводить никаких исследований, находясь в мальдивских водах», — приводит газета заявление МИД Мальдивской Республики. Оно последовало после того, как Индия назвала Xiang Yang Hong 3 «шпионским судном», которое Пекин использует для наблюдения.

Официально Xiang Yang Hong 3 является «исследовательским судном», однако Индия обеспокоена тем, что оно может использовать результаты исследования в военных целях, писала индийская газета The Times of India. Xiang Yang Hong 3 должно было зайти в воды Шри-Ланки, но государство объявило мораторий на заход всех иностранных исследовательских судов из-за позиции Индии.

В начале января разгорелся скандал между Индией и Мальдивами. Он начался после того, как мальдивские замминистры назвали премьера Индии Нарендру Моди «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля». Это произошло после того, как индийский премьер поддержал Израиль в конфликте с Палестиной. Правительство Мальдив подчеркнуло, что мнение министров не является позицией государства, и уволило их.