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Как выглядит заваливший Сахалин снегом циклон в Японии
Появились кадры со снегопадом, завалившим Японию
Циклон, который завалил Сахалин снегом, накрыл снегопадами и Японию.
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