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Технологии и медиа ,  
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«НГ» приостановила выпуск «Независимого военного обозрения»

«Независимая газета» приостановила выпуск «Независимого военного обозрения»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Выпуск «Независимого военного обозрения» — еженедельного приложения к «Независимой газете» — приостановили. Об этом сообщила редакция на сайте издания.

Выход приложения приостановлен с 24 января на неопределенный срок. Причину в редакции не раскрыли.

Первый номер «Независимого военного обозрения» (НВО) вышел в 1995 году. Сначала газету выпускали дважды в месяц, затем — еженедельно по пятницам. Издание включает несколько тематических рубрик: «События», «Войны и конфликты», «Армии», «Вооружения», «Концепции», «Спецслужбы», «История», «Геополитика», «Книги», «Заметки на погонах».

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Главный редактор НВО и «Независимой газеты» — Константин Ремчуков. С 2016 года он также занимает должность председателя Общественной палаты Москвы. В 1999–2003 годах он был депутатом Госдумы.

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