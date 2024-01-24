Соучредители Alibaba Джек Ма и Джо Цай купили акции компании на $200 млн

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Основатели Alibaba Group Джек Ма и Джо Цай приобрели акции компании на общую сумму более $200 млн за последние месяцы, пишет The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о сделках.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 23 января обнародовала данные о покупках компании Blue Pool Management, связанной с семьей Цай. Из них следует, что инвестиционный фонд в четвертом квартале 2023 года приобрел акций Alibaba примерно на $151 млн.

Ма, который ушел в отставку с поста исполнительного председателя Alibaba в 2019 году, но остался крупным акционером, купил акции, торгуемые в Гонконге, на $50 млн. Это рассказал собеседник NYT, осведомленный об этом вопросе.

Как пишет газета, покупка акций показывает, что Ма и Цай полагают, что бизнес недооценен: в 2020 году бумаги компании упали до минимума. NYT отмечает, что размер покупок невелик, учитывая, что рыночная капитализация Alibaba составляет около $171 млрд. В 2023 году компания выкупила свои акции на общую сумму $9,5 млрд, сократив количество своих бумаг в обращении более чем на 3%.

В октябре 2020 года Ма раскритиковал китайских и зарубежных финансовых регуляторов, назвав Базельские соглашения, которые регулируют банковскую сферу, «клубом для стариков». В следующем месяце власти Китая приостановили IPO «дочки» Alibaba Group, финтеха Ant Group, которое могло стать крупнейшим в истории. IPO должно было пройти на биржах в Шанхае и Гонконге.

В декабре того же года китайский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Alibaba после того, как компания запретила своим поставщикам размещать товары на других маркетплейсах. Регулятор пришел к выводу, что Alibaba препятствовала конкуренции в онлайн-ретейле, повлияла на инновации в интернет-экономике и нанесла ущерб интересам потребителей. В итоге компанию оштрафовали на $2,78 млрд.