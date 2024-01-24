 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп заявил об «очень плохой ночи» у своей соперницы по праймериз

Трамп: у Хейли была «очень плохая ночь» после ее проигрыша на праймериз
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

У экс-представителя США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли была «очень плохая ночь», заявил экс-президент страны Дональд Трамп, после того, как она проигрыша на первых праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.

«Она не выиграла. Она проиграла. <...> У нее была очень плохая ночь», — сказал Трамп о Хейли, выступая перед сторонниками после своей победы на праймериз.

Хейли объявила, что не собирается выбывать из предвыборной гонки, передает CNN. Она заявила, что сосредоточится на предстоящем голосовании в штате Южная Каролина.

Байден признал Трампа кандидатом в президенты и предупредил об угрозе США
Политика
Дональд Трамп и Джо Байден

В то же время действующий президент Джо Байден, выигравший праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире, заявил, что «теперь ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев». «Мое послание стране заключается в том, что ставки не могут быть выше. <...> Все поставлено на карту», — сказал он.

Для выдвижения от Республиканской партии необходимо получить поддержку не менее 1215 из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15-18 июля. По итогам голосования в Нью-Гэмпшире Трамп, предварительно, получил голоса 12 делегатов, Хейли — 9.

Ранее Трамп также победил на кокусах в Айове, заручившись поддержкой 20 из 40 делегатов. Хэйли получила девять делегатов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дональд Трамп Никки Хейли США праймериз Республиканская партия
Материалы по теме
Трамп заявил о гордости за свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире
Политика
Дональд Трамп победил на первых президентских праймериз
Политика
Хейли фразой «это не коронация» ответила на победу Трампа в Айове
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 23 янв, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 23 янв, 16:58
Минобороны сообщило, что на разбившемся Ил-76 были пленные Политика, 12:27
Трамп заявил об «очень плохой ночи» у своей соперницы по праймериз Политика, 12:20
В Белгородской области разбился Ил-76 Политика, 12:19
Средний размер ипотеки по итогам 2023 года стал максимальным за 15 лет Недвижимость, 12:18
Вход воспрещен: как компании будут защищаться от хакеров в 2024 году Pro, 12:05
Мажилис Казахстана принял поправку о запрете вейпов Общество, 12:01
Гладков заявил о «происшествии» в Белгородской области Политика, 11:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глава МИД Молдавии решил взять «перерыв» и ушел в отставку Политика, 11:52
Чеферин выступил за смягчение бана для молодежных сборных России Спорт, 11:48
Терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге возобновил работу после пожара Экономика, 11:45
Полыхала вся площадь: кадры взрыва газовоза в столице Монголии Общество, 11:43
Как регистрировать акционерное общество и выпуск акций — инструкция Pro, 11:42
В работе Telegram и WhatsApp произошел сбой Технологии и медиа, 11:30
Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов Политика, 11:29