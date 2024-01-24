Трамп заявил об «очень плохой ночи» у своей соперницы по праймериз
У экс-представителя США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли была «очень плохая ночь», заявил экс-президент страны Дональд Трамп, после того, как она проигрыша на первых праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.
«Она не выиграла. Она проиграла. <...> У нее была очень плохая ночь», — сказал Трамп о Хейли, выступая перед сторонниками после своей победы на праймериз.
Хейли объявила, что не собирается выбывать из предвыборной гонки, передает CNN. Она заявила, что сосредоточится на предстоящем голосовании в штате Южная Каролина.
В то же время действующий президент Джо Байден, выигравший праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире, заявил, что «теперь ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев». «Мое послание стране заключается в том, что ставки не могут быть выше. <...> Все поставлено на карту», — сказал он.
Для выдвижения от Республиканской партии необходимо получить поддержку не менее 1215 из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15-18 июля. По итогам голосования в Нью-Гэмпшире Трамп, предварительно, получил голоса 12 делегатов, Хейли — 9.
Ранее Трамп также победил на кокусах в Айове, заручившись поддержкой 20 из 40 делегатов. Хэйли получила девять делегатов.
Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.
По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.
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