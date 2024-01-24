Трамп: у Хейли была «очень плохая ночь» после ее проигрыша на праймериз

Трамп заявил об «очень плохой ночи» у своей соперницы по праймериз

Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

У экс-представителя США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли была «очень плохая ночь», заявил экс-президент страны Дональд Трамп, после того, как она проигрыша на первых праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.

«Она не выиграла. Она проиграла. <...> У нее была очень плохая ночь», — сказал Трамп о Хейли, выступая перед сторонниками после своей победы на праймериз.

Хейли объявила, что не собирается выбывать из предвыборной гонки, передает CNN. Она заявила, что сосредоточится на предстоящем голосовании в штате Южная Каролина.

В то же время действующий президент Джо Байден, выигравший праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире, заявил, что «теперь ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев». «Мое послание стране заключается в том, что ставки не могут быть выше. <...> Все поставлено на карту», — сказал он.

Для выдвижения от Республиканской партии необходимо получить поддержку не менее 1215 из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15-18 июля. По итогам голосования в Нью-Гэмпшире Трамп, предварительно, получил голоса 12 делегатов, Хейли — 9.

Ранее Трамп также победил на кокусах в Айове, заручившись поддержкой 20 из 40 делегатов. Хэйли получила девять делегатов.