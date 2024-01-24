Полыхала вся площадь: кадры взрыва газовоза в столице Монголии
В столице Монголии, Улан-Баторе, взорвался автомобиль, который перевозил 60 т газа. В результате взрыва погибли трое сотрудников службы экстренной помощи и два человека, сгорели более 20 автомобилей.
Остатки грузовика после взрыва отбросило на 30–40 м. Пламя после пожара распространялось очень быстро — на кадрах, которые опубликовали местные жители, видно, что пламенем объяты улица и стоящие рядом машины. Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажного дома, который стоит рядом с местом взрыва.
По словам водителя газовоза, причиной пожара и взрыва могло стать столкновение с другим автомобилем.
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