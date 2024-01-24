Разработчик предложил войскам вездеходы без брони

Многоцелевая вездеходная мобильная платформа «Сарацин» (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Вездеходная платформа «Сарацин» для сопровождения колонн бронетехники создана в России. Об этом рассказал Константин Багдасаров, гендиректор предприятия ООО «Арго», где данная машина была разработана.

«Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу «Сарацин». По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники», — сообщил «РИА Новости» Багдасаров.

Разработка обладает высокой мобильностью благодаря отсутствию брони. «Я избрал такой подход, потому что сегодня и у любых бронированных машин по факту нулевая защищенность», — объяснил разработчик. Сами бойцы будут защищены от стрелкового оружия бронежилетами, уточнил гендиректор «Арго».

«Сарацины» станут платформой для размещения минометов. После произведения выстрелов машины смогут быстро уехать. «На этих машинах можно разместить минометный дивизион из трех-четырех 120-миллиметровых минометов. При наличии таких групп время на развертывание и стрельбу — минимальное», — рассказал разработчик.

На данный момент в зоне военной операции находятся два экспериментальных образца «Сарацина», которые оснащены противотанковыми ракетами. Машины применяют казачьи отряды, входящие в состав Росгвардии.

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