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Военная операция на Украине ,  
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Разработчик предложил войскам вездеходы без брони

В России создали вездеходную платформу «Сарацин» для военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Многоцелевая вездеходная мобильная платформа &laquo;Сарацин&raquo;
Многоцелевая вездеходная мобильная платформа «Сарацин» (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Вездеходная платформа «Сарацин» для сопровождения колонн бронетехники создана в России. Об этом рассказал Константин Багдасаров, гендиректор предприятия ООО «Арго», где данная машина была разработана.

«Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу «Сарацин». По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники», — сообщил «РИА Новости» Багдасаров.

Разработка обладает высокой мобильностью благодаря отсутствию брони. «Я избрал такой подход, потому что сегодня и у любых бронированных машин по факту нулевая защищенность», — объяснил разработчик. Сами бойцы будут защищены от стрелкового оружия бронежилетами, уточнил гендиректор «Арго».

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«Сарацины» станут платформой для размещения минометов. После произведения выстрелов машины смогут быстро уехать. «На этих машинах можно разместить минометный дивизион из трех-четырех 120-миллиметровых минометов. При наличии таких групп время на развертывание и стрельбу — минимальное», — рассказал разработчик.

На данный момент в зоне военной операции находятся два экспериментальных образца «Сарацина», которые оснащены противотанковыми ракетами. Машины применяют казачьи отряды, входящие в состав Росгвардии.

В июне 2023 года Владимир Путин указал на нехватку современного вооружения в российской армии. Однако оборонно-промышленный комплекс страны развивается, уточнил президент. Глава государства выразил уверенность в том, что стоящие перед оборонной промышленностью задачи будут решены.

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