Пожар на рынке в Челябинске потушили

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Пожар на рынке в Челябинске ликвидирован, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров.

Пожар возник на строительном рынке «Восточный город» на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. Возгорание началось после закрытия рынка, когда людей в павильонах уже не было. О пострадавших в результате пожара неизвестно. Прокуратура начала проверку.