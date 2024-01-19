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Пожар на рынке в Челябинске потушили

МЧС: Пожар на рынке в Челябинске ликвидирован

Пожар на рынке в Челябинске потушили
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Пожар на рынке в Челябинске ликвидирован, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров.

Пожар возник на строительном рынке «Восточный город» на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. Возгорание началось после закрытия рынка, когда людей в павильонах уже не было. О пострадавших в результате пожара неизвестно. Прокуратура начала проверку.

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