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Ветер срывает крыши во Владивостоке. Видео

Во Владивостоке из-за порывов сильного ветра на машину упала крыша

Ветер срывает крыши во Владивостоке. Видео
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Во Владивостоке сильный ветер срывает кровли со зданий. Порывы ветра в городе достигают 25 м/с, предупреждали синоптики.

Минтранс Приморского края сообщил, что мост, который ведет на остров Русский, закрывают с 13:00 (6:00 мск) для большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов. Такая мера была принята «для обеспечения безопасности». С 10:00 (3:00 мск) на мосту действовало скоростное ограничение в 40 км/ч.

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На острове Русский находится кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Телеграм-канал «Новости Приморья» опубликовал видео, на котором студенты держатся за дорожные знаки, чтобы их не сдул ветер. В пресс-службе ДВФУ сказали, что университет бесплатно предоставит студентам и сотрудникам места в своих гостиничных комплексах в случае усиления ветра до 22–24 м/с и полного закрытия движения по мосту, сообщает VLADIVOSTOK1.ru. Тем, кто проживает в кампусе и не сможет вернуться из-за непогоды на остров Русский, ДВФУ готов предоставить места в общежитиях Владивостока. Кроме того, из-за непогоды в вузе продлили работу столовых.

20 января ГУ МЧС по Приморскому краю объявило штормовое предупреждение. В ведомстве добавили, что «в связи со смещением активного циклона 22 и 23 января в регионе ожидается сильный снегопад, гололед, снежный накат и заносы на дорогах, а также усиление ветра до 20 м/с в континентальной части и до 30 м/с на побережье.

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