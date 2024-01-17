Польские протестующие разблокировали границу с Украиной

Польские водители два месяца останавливали украинских дальнобойщиков, требуя ужесточить контроль над ними из-за конкуренции. Исключение делалось только для военных и гуманитарных грузов

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Польские перевозчики завершили акцию протеста на границе, движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» возобновлено, сообщила в телеграм-канале Государственная пограничная служба Украины.

«Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок», — сказано в сообщении.

Ранее польские перевозчики закончили блокировать границу у пунктов пропуска «Краковец» и «Рава-Русская».

Это стало результатом переговоров правительства Польши с представителями перевозчиков, которые были недовольны конкуренцией с украинскими компаниями.Польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак сообщил, что Варшава выполнит все условия перевозчиков и призвал Киев контролировать трансграничное движение, чтобы Польша оставалась «окном в мир для Украины».

Власти ужесточат контроль над документами украинских дальнобойщиков, польские власти проведут переговоры с Киевом о внесении изменений в свою электронную систему пограничного контроля, которая, по утверждению польских водителей, дала преимущество украинским водителям, а также вынуждала некоторые польские грузовики ждать несколько дней для возвращения обратно в Польшу.

Польский премьер Дональд Туск пообещал в середине января полную поддержку Украины, но отметил вместе с тем, что не будет этого делать за счет польских экономических интересов, в частности — за счет перевозчиков и фермеров, которые страдают от более дешевых и слабо регулируемых аналогов с Украины.

Польские дальнобойщики протестовали около двух месяцев — с 6 ноября. Они блокировали движение грузов на Украину и с Украины, заставляя украинских водителей ждать по несколько часов. Исключение было сделано только для гуманитарных и военных грузов. Польские водители уже пообещали, что вернутся на границу, если правительство не выполнит свои обязательства.

«Мы даем министерству мандат доверия. Это не капитуляция, а стратегическая пауза», — заявил лидер протеста польских перевозчиков и активист партии «Конфедерация» Рафал Меклер.