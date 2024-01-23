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Политика ,  
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Литва решила закупить в Германии танки Leopard 2

Совет обороны Литвы одобрил закупку в Германии танков Leopard 2
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Власти Литвы одобрили закупку немецких танков Leopard 2, сообщил советник президента Кястутис Будрис. Его слова приводит портал 15 min.

«Самой эффективной танковой платформой, отвечающей всему набору критериев, установленных Литвой, является немецкий танк Leopard 2», — сказал Будрис после заседания совета обороны. Он добавил, что Министерству обороны поручили начать переговоры с производителем танков и другими странами, желающими приобрести эту технику.

Leopard 2 был разработан в конце 1970-х, это основной боевой танк бундесвера. Leopard 2 применялись во многих военных конфликтах последних лет, в том числе в Афганистане и Сирии. Средняя масса танка — 55 т, скорость движения — 68 км/ч, экипаж состоит из четырех человек, вооружен танк полностью стабилизированной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и двумя пулеметами — спаренным с основным орудием и зенитным на башне.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

К 2030 году власти Литвы планируют создать танковую дивизию. «Сколько именно должен стоить один танк, какая стоимость боеприпасов к нему — все это будет результатом дальнейших переговоров как с производителем, так и со странами-партнерами», — уточнил Будрис.

Литва планировала закупить танки Leopard 2 летом 2023 года, но тогда власти не приняли окончательного решения. Агентство оборонных ресурсов страны направило тогда в Минобороны Германии письмо о намерениях относительно приобретения танков, отметив, что это не окончательное решение Вильнюса.

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