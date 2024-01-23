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В мэрии рассказали о планах на реновацию в рамках реализации проектов КРТ

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Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В 2023 году столичные власти приняли решение о реализации 22 крупных проектов комплексного развития территорий (КРТ). В рамках редевелопмента этих участков планируется возвести более 1,8 млн кв. м жилья по столичной программе реновации. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, общая площадь территорий, на которых реализуют эти проекты КРТ, превышает 295,5 га. «Наряду с промышленными, общественно-деловыми и социальными объектами планируется строительство жилья для целей программы реновации», — подчеркнул Бочкарев. На данный момент проекты находятся на разных стадиях реализации.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что в рамках программы КРТ также планируется возведение объектов социального значения. К их числу относятся школы, дошкольные учреждения, офисные здания, а также центры для занятия спортом.

«Благодаря редевелопменту площадок будет создано более 40,4 тыс. рабочих мест, — уточнил Ефимов. — Москвичи получат обновленные городские кварталы со сбалансированной застройкой. Всего по программе комплексного развития территорий в столице планируется реализовать 228 проектов».

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новостройки, возведенные по программе реновации, обеспечат жильем порядка 40 тыс. москвичей.

Отметим, что Москва является одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» темпы ввода жилья в столице выросли в два раза — с 3 млн кв. м до 5–7 млн кв. м в год. По итогам же 2023 года было возведено порядка 6,9 млн кв. м жилых площадей.

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Теги
Москва реновация программа реновации реновация жилья редевелопмент Андрей Бочкарев Владимир Ефимов
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