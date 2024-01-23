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Учредителя «Академии частного инвестора» отправили в колонию на пять лет

Учредителя «Академии частного инвестора» приговорили к пяти годам колонии
Андрей Ховратов
Андрей Ховратов (Фото: moscowproc / Telegram)

Суд приговорил бизнес-тренера, учредителя «Академии частного инвестора» Андрея Ховратова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщила московская прокуратура.

Ховратова признали виновным в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере, организованном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК). Гособвинение просило приговорить его к шести годам колонии. Ховратов вину не признал, приговор в законную силу еще не вступил.

Как рассказали в прокуратуре, Ховратов вместе с соучастницей, находящейся в розыске, и другими лицами создали сайт, на котором утверждалось, что любой желающий может стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда, работающего во всех сегментах и секторах инвестиционного рынка. Фигуранты вводили людей в заблуждение, уверяя, что они смогут получить высокий инвестиционный доход.

Учредителю «Академии частного инвестора» запросили срок за мошенничество
Бизнес
Андрей Ховратов&nbsp;

Ховратов с соучастниками продавал курсы и тренинги, якобы помогающие научиться правильно инвестировать. Обманутые клиенты также покупали у фигурантов криптовалюту. Участники группы разделили деньги между собой, не выплачивали дивиденды от инвестирования в криптовалюту и не возвращали средства.

Ховратов основал «Академию частного инвестора» в 2018 году. Он также занимался бизнесом, связанным с блокчейном и криптовалютами. Уголовное дело в отношении Ховратова завели в феврале 2022 года, в марте суд отправил его в СИЗО.

Целями работы «Академии частного инвестора» на сайте организации названы «просвещение минимум 15% населения планеты по финансовой и инвестиционной грамотности», воплощение в жизнь «программы НЭЭМи (Новой экономической эволюции мира)», а также формирование «класса многопрофильных инвестконсультантов, от 10 млн человек по всему миру». Утверждалось, что курсы «Академии» с 2011 года прошли 1,6 млн человек из 180 стран.

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Теги
прокуратура мошенничество инвестирование криптовалюты
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