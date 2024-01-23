Основатель украинской группы «Грибы» получил российский паспорт

Юрий Бардаш (Фото: yourabardash / Telegram)

Украинский музыкальный продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш получил российский паспорт. Фото с документом в руке он опубликовал в своем телеграм-канале.

Бардаш сфотографировался с российским паспортом на фоне портрета президента Владимира Путина и флага России. В описании к снимку он процитировал строки из «Стихов о советском паспорте» Владимира Маяковского: «Я достаю из широких штанин…».

Юрий Бардаш родился в городе Алчевске в Луганской области. В местном клубе он занимался брейк-дансом, затем переехал в Киев, где основал танцевальный коллектив Quest, который затем стал музыкальной группой Quest Pistols. Бардаш также продюсировал группу «Любовь и музыка» и певицу Луну (настоящее имя — Кристина Бардаш), а также основал группу «Грибы».

В 2022 году он поддержал начало российской военной операции на Украине. В том же году Бардаш переехал в Грузию, а затем в Россию. О намерении получить российское гражданство он рассказал в сентябре 2022 года.