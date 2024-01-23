В поселке в Курганской области при нападении волка погибла женщина

Фото: Thomas Hinsche / Global Look Press

В одном из поселков Курганской области дикий волк напал на людей, в результате три человека получили ранения, а еще одна женщина после укусов животного умерла. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.

«Ночью в п. Курорт Озеро Медвежье зашел волк. Прежде чем он был замечен и ликвидирован — четыре жителя поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось», — написал Волков.

Он добавил, что женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и «врачи сделали всё, что могли». Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает, уточнил Волков.

Следственное управление СК по региону сообщило, что женщина получила многочисленные укусы, когда пыталась защитить от волка свою собаку.

«Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов», — уточнили в СК.

В пресс-службе МЧС России агентству «РИА Новости» сообщили, что волки очень редко нападают на людей, если не чувствуют для себя опасности и посоветовали неожиданно встретив волка «заговорить с ним спокойным голосом и не кричать».

«Не разворачивайтесь к зверю спиной и не убегайте. Отступайте назад, чтобы не спровоцировать нападение. Заговорите с волком спокойным голосом, не кричите», — рекомендовал собеседник агентства из МЧС.

В сентябре 2019 года три человека пострадали в результате нападения волков в районе села Привольное и села Перевальное Симферопольского района Крыма.

Спасатели предупредили, что волку нельзя смотреть в глаза и поворачиваться к нему спиной. В случае если нападение произошло, следует как можно быстрее обратиться в больницу, чтобы предотвратить заражение бешенством.