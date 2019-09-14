В Крыму три человека пострадали от нападения волков

В Крыму три человека пострадали от нападения волков

Три человека пострадали в результате нападения волков в районе села Привольное и села Перевальное Симферопольского района Крыма. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В управлении уточнили, что пострадавшие были госпитализированы в центральную районную клиническую больницу и клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6 в Симферополе.

В ГУ МЧС рекомендовали не отправляться в лес в одиночку, поскольку волки скорее нападут на одного человека, чем на группу людей.

Спасатели предупредили, что волку нельзя смотреть в глаза и поворачиваться к нему спиной. В случае, если нападение произошло, следует как можно быстрее обратиться в больницу, чтобы предотвратить заражение бешенством.