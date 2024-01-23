ЦАХАЛ: в секторе Газа за день погиб 21 израильский военнослужащий

ЦАХАЛ сообщила о гибели в секторе Газа 21 военного за день

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

В ходе боев в центральной части сектора Газа погиб 21 израильский военнослужащий, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Он рассказал, что 22 января военные ЦАХАЛ зашли в два двухэтажных здания в секторе Газа примерно в 600 м от израильского кибуца Кисуфим и заложили взрывчатку. Они собирались подорвать эти строения в рамках ликвидации объектов террористической инфраструктуры.

Затем члены ХАМАС выпустили противотанковую ракету по танку, который прикрывал военных. Одновременно с этим в двух зданиях произошел взрыв и военные оказались под завалами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал гибель 21 военного «одним из самых трудных дней с начала войны» и выразил соболезнования семьям погибших. «Армия начала расследовать инцидент. Мы должны извлечь уроки и сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших солдат», — сказал он.

Соболезнования близким военных также выразили председатель кнессета (парламента) Израиля Амир Охана и член израильского военного кабинета Бени Ганц. Последний назвал гибель солдат «высокой ценой, которую мы вынуждены платить за справедливую войну». «В это трудное утро мы должны объединиться и запомнить высшую цель, ради которой погибли наши герои, — обеспечить наше будущее», — сказал Ганц.

Война Израиля с ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года. По данным израильской стороны, с начала боевых действий погибли 552 военнослужащих ЦАХАЛ.