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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ сообщила о гибели в секторе Газа 21 военного за день

ЦАХАЛ: в секторе Газа за день погиб 21 израильский военнослужащий
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

В ходе боев в центральной части сектора Газа погиб 21 израильский военнослужащий, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Он рассказал, что 22 января военные ЦАХАЛ зашли в два двухэтажных здания в секторе Газа примерно в 600 м от израильского кибуца Кисуфим и заложили взрывчатку. Они собирались подорвать эти строения в рамках ликвидации объектов террористической инфраструктуры.

Затем члены ХАМАС выпустили противотанковую ракету по танку, который прикрывал военных. Одновременно с этим в двух зданиях произошел взрыв и военные оказались под завалами.

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Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал гибель 21 военного «одним из самых трудных дней с начала войны» и выразил соболезнования семьям погибших. «Армия начала расследовать инцидент. Мы должны извлечь уроки и сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших солдат», — сказал он.

Соболезнования близким военных также выразили председатель кнессета (парламента) Израиля Амир Охана и член израильского военного кабинета Бени Ганц. Последний назвал гибель солдат «высокой ценой, которую мы вынуждены платить за справедливую войну». «В это трудное утро мы должны объединиться и запомнить высшую цель, ради которой погибли наши герои, — обеспечить наше будущее», — сказал Ганц.

Война Израиля с ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года. По данным израильской стороны, с начала боевых действий погибли 552 военнослужащих ЦАХАЛ.

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Теги
ЦАХАЛ сектор Газа военнослужащие Биньямин Нетаньяху
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