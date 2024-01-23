 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число заявивших о взятых в долг деньгах россиян сократилось на 18%

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Доля тех, кто заявил, что иногда занимает деньги сократилась с 62% до 44% за последние 20 лет. На сегодняшний день «заядлым заемщиком» себя называют — 13%, тогда как в 2004 году их было — 14%, — об этом сообщает ВЦИОМ.

Заметно снизилось количество людей, которые «редко, но иногда» берут в долг: с 2004 года этот показатель упал на 17%, до 31%. При этом, каждый пятый россиянин с низким доходом постоянно берет в долг. Регулярными должниками также чаще оказываются россияне со средним образованием — 10%.

Выдачи потребкредитов в декабре оказались на минимуме за пять лет
Финансы
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Более половины опрошенных признались, что никогда не берут в долг. Чаще других займов избегают те, у кого, вероятно, еще нет нужды в крупных тратах, и те, для кого они уже неактуальны, то есть молодые люди 18-24 лет — 62% и представители старшего поколения 60+, 67%.

Россияне чаще всего берут в долг у родственников, друзей или близкого окружения — 55% опрошенных, в 2004 году их было 66%. В основном, к такому способу решения проблем склонна молодежь 18-24 лет, 73% опрошенных. Для заядлых заемщиков скорее не имеет значения, к кому из кредиторов обратиться — к близкому окружению — 49% или в банк — 41%.

Максимальная сумма, которую россияне считают возможной взять в долг, в среднем составляет чуть больше полумиллиона — 579 тыс. 270 рублей. При этом, в 2004 году эта сумма составляла 42 314 рублей.

Опрос проводился по телефону по случайной выборке. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Россиян с тремя и более кредитами стало больше на 2,2 млн человек, подсчитывал ЦБ на основе статистики бюро кредитных историй. Количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3%, до 11,2 млн человек. За год таких должников стало больше на четверть, или 2,2 млн. Число клиентов с двумя кредитами за тот же период выросло на 7,5%, до 10 млн на 1 июля.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Долги эксперты россияне должники
Материалы по теме
Банки нарастили выдачу потребкредитов под залог автомобилей
Финансы
Насколько банки снижают лимиты по кредитным картам. Инфографика
Финансы
В России вступили в силу новые ограничения по выдаче кредитов
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
Число заявивших о взятых в долг деньгах россиян сократилось на 18% Общество, 14:56
«Становится более неформатным»: что происходит с рынком недвижимости РБК и Яндекс Реклама, 14:51
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми Общество, 14:43
«Сбер» рассказал, как мошенники воруют деньги компаний через мессенджеры Финансы, 14:36
В Таиланде задержали пятерых россиян во время игры в покер Общество, 14:32
В футбольном «Динамо» сменился председатель совета директоров Спорт, 14:30
«Зенит» собрался купить у «Локомотива» защитника сборной Армении Спорт, 14:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Вильфанд предупредил москвичей о снеге, потеплении и порывах ветра Город, 14:26
Путин дал старт строительству энергоблока на АЭС в Египте. Видео Политика, 14:25
Белоруска Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 14:21
Суд Гамбурга счел дискредитацией фразу Forbes о связи Усманова и Путина Политика, 14:17
Маск сравнил политику «многообразного» найма с антиутопией Оруэлла Бизнес, 14:15
«Позитивная повестка ETF отыграна». Что будет с биткоином дальше Крипто, 14:14
Столтенберг назвал инвестиции и учения средствами для сдерживания Москвы Политика, 14:14