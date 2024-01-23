Число заявивших о взятых в долг деньгах россиян сократилось на 18%

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Доля тех, кто заявил, что иногда занимает деньги сократилась с 62% до 44% за последние 20 лет. На сегодняшний день «заядлым заемщиком» себя называют — 13%, тогда как в 2004 году их было — 14%, — об этом сообщает ВЦИОМ.

Заметно снизилось количество людей, которые «редко, но иногда» берут в долг: с 2004 года этот показатель упал на 17%, до 31%. При этом, каждый пятый россиянин с низким доходом постоянно берет в долг. Регулярными должниками также чаще оказываются россияне со средним образованием — 10%.

Более половины опрошенных признались, что никогда не берут в долг. Чаще других займов избегают те, у кого, вероятно, еще нет нужды в крупных тратах, и те, для кого они уже неактуальны, то есть молодые люди 18-24 лет — 62% и представители старшего поколения 60+, 67%.

Россияне чаще всего берут в долг у родственников, друзей или близкого окружения — 55% опрошенных, в 2004 году их было 66%. В основном, к такому способу решения проблем склонна молодежь 18-24 лет, 73% опрошенных. Для заядлых заемщиков скорее не имеет значения, к кому из кредиторов обратиться — к близкому окружению — 49% или в банк — 41%.

Максимальная сумма, которую россияне считают возможной взять в долг, в среднем составляет чуть больше полумиллиона — 579 тыс. 270 рублей. При этом, в 2004 году эта сумма составляла 42 314 рублей.

Опрос проводился по телефону по случайной выборке. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Россиян с тремя и более кредитами стало больше на 2,2 млн человек, подсчитывал ЦБ на основе статистики бюро кредитных историй. Количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3%, до 11,2 млн человек. За год таких должников стало больше на четверть, или 2,2 млн. Число клиентов с двумя кредитами за тот же период выросло на 7,5%, до 10 млн на 1 июля.