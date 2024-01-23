В Петербурге 22 рейса отправили на запасной аэродром из-за шторма
Из-за штормового ветра и сильных боковых порывов 22 рейсам этой ночью в Санкт-Петербурге пришлось уйти на запасной аэродром, затем они вернулись в аэропорт — об этом РБК сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.
До 13:00 продолжается штормовой ветер и из-за сильных боковых порывов время прибытия и вылета некоторых рейсов могут быть изменены.
«Решения о вылете и посадке рейсов принимались экипажами воздушных судов, исходя из фактических метеоусловий, технических характеристик воздушных судов и уровня подготовки экипажей. Несмотря на сложные погодные условия, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пулково поддерживался выше нормативного значения», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Накануне на запасные аэродромы из Пулково из-за сильного ветра ушли 18 самолетов. По данным табло, задержки рейсов начались около 20:30 мск.
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