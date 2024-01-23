 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге 22 рейса отправили на запасной аэродром из-за шторма

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Из-за штормового ветра и сильных боковых порывов 22 рейсам этой ночью в Санкт-Петербурге пришлось уйти на запасной аэродром, затем они вернулись в аэропорт — об этом РБК сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

До 13:00 продолжается штормовой ветер и из-за сильных боковых порывов время прибытия и вылета некоторых рейсов могут быть изменены.

«Решения о вылете и посадке рейсов принимались экипажами воздушных судов, исходя из фактических метеоусловий, технических характеристик воздушных судов и уровня подготовки экипажей. Несмотря на сложные погодные условия, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пулково поддерживался выше нормативного значения», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Накануне на запасные аэродромы из Пулково из-за сильного ветра ушли 18 самолетов. По данным табло, задержки рейсов начались около 20:30 мск.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Аэропорт Пулково непогода задержка рейсов Санкт-Петербург
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
В Китае создадут «спасательный фонд» для рынка акций почти на $300 млрд Политика, 11:44
РЖД решили персонифицировать перевозку животных при оформлении билета Общество, 11:44
Десять жилых кварталов со школами и детскими садами рядом с домом РБК и ПИК, 11:42
Военного осудили за оправдание среди сослуживцев подрыва Крымского моста Общество, 11:38
5 важнейших трендов мобильной разработки на 2024 год Pro, 11:30
Чимаев потребовал от главы UFC организовать ему чемпионский бой Спорт, 11:28
Названы ЖК бизнес-класса — лидеры по продажам в Москве в 2023 году Недвижимость, 11:09
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы Общество, 10:54
В Суперлиге заявили о согласии 20 клубов сыграть в турнире Спорт, 10:52
В Петербурге 22 рейса отправили на запасной аэродром из-за шторма Общество, 10:51
Почему каждый третий россиянин может стать киборгом Pro, 10:47
Польша «активировала» самолеты из-за активности российской авиации Политика, 10:39
Лавров исключил, что приход Трампа поменяет отношение США к России Политика, 10:25
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:24