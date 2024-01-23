Из Пулково на запасные аэродромы перенаправили 18 самолетов

Из-за непогоды из петербургского аэропорта Пулково на запасные аэродромы перенаправили 18 самолетов, сообщила пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

Аэропорт, по информации ведомства, приостановил отправку и прием авиарейсов до улучшения погодных условий. На вылет задержаны рейсы в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москву, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск. Ведомство взяло под контроль соблюдение прав пассажиров.

По данным «Гисметео», в ночь с 22 на 23 января в Петербурге прогнозировались порывы ветра до 15–16 м/с. Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов утром 22 января объяснял, что южный ветер принесет в город потепление вместе с мокрым снегом, 23–25 января в Петербурге ожидается плюсовая температура.

Пулково на фоне ухудшения погодных условий предупредил о задержках вылетов и прибытий рейсов. В пресс-службе аэропорта РБК пояснили, что сложности возникают из-за порывов сильного бокового ветра. Согласно прогнозу, сложные погодные условия сохранятся до 06:00 по местному времени (совпадает с мск), уточнил представитель воздушной гавани.

По данным с табло аэропорта Пулково, задержки рейсов начались около 20:30 мск. С тех пор к 1:50 мск было задержано 14 рейсов на вылет и более 20 на прилет. При этом часть самолетов была отправлена, некоторые совершили посадку. В пресс-службе Пулково пояснили, что аэропорт продолжает обслуживать пассажиров, несмотря на сложные погодные условия, а решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.