На границе Китая и Киргизии произошло несколько землетрясений

Жители Алма-Аты утром 23 января ощутили подземные толчки интенсивностью 2 балла, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области в телеграм-канале. По информации ведомства, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Китая с Киргизией.

Землетрясение, по сведениям департамента, началось около 05:19 по местному времени (02:19 мск) Эпицентр толчков находился в 278 км к юго-востоку от Алма-Аты на глубине 5 км, сказано в сообщении.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 5,7. Оно произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, эпицентр залегал на глубине 10 км. Спустя 40 минут в том же районе началось новое землетрясение магнитудой 4,9, еще через 17 минут произошло второе такое же. Также около 00:07 (03:07 мск) землетрясение магнитудой 3,3 началось в восточных районах Казахстана.

В Алма-Аты землетрясение ощущалось второй раз за ночь. Вечером 22 января Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС сообщил о землетресении магнитудой в 6,7, которое началось в 0:09 по местному времени (21:09 мск). Эпицентр находился на границе Казахстана и Киргизии. EMSC оценил магнитуду в 7.

По данным республиканского МЧС, в течение часа жители Алма-Аты вновь ощутили толчки магнитудой 2–3. Ведомство призывало людей выйти на улицу. Позднее в департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информации о жертвах и разрушениях в Алма-Ате не поступало.

Подземные толчки ощущались и в столице Киргизии — Бишкеке. В МЧС страны сообщили, что землетрясение ощущалось «в пределах 4-5 баллов», отметив, что данных о жертвах и разрушениях в ведомство не поступало.