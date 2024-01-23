В России пятикратно выросло число ранних бронирований отелей на лето

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России в 2024 году пятикратно выросло число ранних бронирований отелей на лето в сравнении с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование аналитиков «Яндекс Путешествий», поступившее в РБК.

В среднем в 2024 году пользователи сервиса делают ранние бронирования отелей за 205 дней, что на 11 дней раньше, чем в прошлом.

Согласно мнению аналитиков «Яндекс Путешествий», это связано с ростом уверенности туристов в планах на весенне-летний отдых и увеличением количества доступных внутренних туристических направлений.

В тройку лидеров по раннему резервированию отелей на лето 2024 года вошли Иркутская область — отели бронируют здесь в среднем за 226 дней до летней поездки, Карелия — за 215 дней и Крым — за 214 дней.

Наиболее популярными направлениями для летнего отдыха в 2024 году в России стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Калининградская область, Крым, Татарстан, Ставропольский край, Дагестан, а также Нижегородская и Ростовская области.

Лидеры по ранним резервированиям с мая по август 2024 года среди федеральных округов:

Сибирский федеральный округ — пользователи бронируют здесь отели в среднем за 224 дня до поездки, что на 24 дня раньше, чем в прошлом году;

Дальневосточный федеральный округ — за 223 дня, что на 5 дней раньше, чем в прошлом году;

Южный федеральный округ — за 211 дней, это на 9 дней раньше, чем в прошлом году.

По данным «Яндекс Путешествий», среди зарубежных стран меньше всего времени россиянам потребовалось на бронирования в Узбекистане — 135 дней, а больше всего — в Абхазии — 218 дней.

Для проведения исследования аналитики изучили данные по бронированию отелей на период с 1 мая по 31 августа 2024 года.