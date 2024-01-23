Эстонский генерал рассказал о русскоязычном батальоне

Командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм назвал проблемой преобладание русскоязычных военных в Вируском батальоне, передает ERR со ссылкой на интервью генерала газете Sakala.

«В свое время наша благожелательность стала причиной проблем, когда мы разрешили новобранцам выбирать место службы. Конечно, солдаты из Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных, но теперь мы эту проблему решили и больше рассредоточиваем новобранцев», — сказал он.

Пальм добавил, что солдаты, не говорящие на эстонском, теперь приезжают в Вируский батальон в основном из Таллина.



Задачей Вируского батальона является подготовка резервистов эстонской армии для пехотных частей.

Вейко-Велло Пальм — один из возможных преемников заявившего об отставке командующего Силами обороны генерала Мартина Херема. Херем решил досрочно покинуть свой пост 16 января, его отставка произойдет на полтора года раньше срока. Его последним рабочим днем станет предположительно 30 июня. Его полномочия командующего были рассчитаны на срок до декабря 2025 года.