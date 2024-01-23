Киев раскрыл детали закона о гражданстве
Добровольное получение российского паспорта украинцем станет основанием для лишения его гражданства Украины, следует из законопроекта, который внес накануне в Верховную раду президент страны Владимир Зеленский. Документ размещен на сайте украинского парламента.
В соответствии с ним, гражданства лишаются люди, которые:
- добровольно приобрели гражданство страны, признанной Верховной радой «государством-агрессором или государством-оккупантом», однако предусмотрены исключения;
- использовали на территории Украины иностранный паспорт, что создало угрозу национальной безопасности или национальным интересам страны;
- приобрели гражданство Украины в результате представления ложных сведений, поддельных документов или сокрытия факта, при наличии которого им могли бы отказать в натурализации.
- не сдали экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;
- служили по контракту «в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте».
Под добровольным приобретением гражданства понимается обращение украинского гражданина с заявлением в компетентные органы в порядке, установленном законодательством страны, паспорт которой приобретается. Как отмечает «Страна.ua», таким образом гражданства Украины лишатся практически все украинцы, получившие российские паспорта.
Не считается добровольным принятием гражданства:
- одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другой страны или нескольких;
- приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей вследствие усыновления иностранцами.
- автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства после вступления в брак с иностранцем.
- автоматическое приобретение достигшим совершеннолетия украинцем вследствие применения закона о гражданстве другой страны, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие гражданства этого государства.
О внесении в Верховную раду законопроекта о гражданстве Зеленский сообщил накануне, 22 января. По его словам, он вводит институт множественного гражданства и позволит предоставить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», за исключением граждан России.
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