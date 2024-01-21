В Кропивницком прогремели взрывы

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В городе Кропивницком в Кировоградской области произошли взрывы. Об этом сообщили украинские издания «Страна» и «Укринформ».

«В Кропивницком во время воздушной тревоги, объявленной в 13:46, прогремели два взрыва», — пишет «Укринформ».

«Страна» со ссылкой на местные паблики также сообщает о двух взрывах в городе.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, сигналы воздушной тревоги действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.