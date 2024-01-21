В Кропивницком прогремели взрывы
В городе Кропивницком в Кировоградской области произошли взрывы. Об этом сообщили украинские издания «Страна» и «Укринформ».
«В Кропивницком во время воздушной тревоги, объявленной в 13:46, прогремели два взрыва», — пишет «Укринформ».
«Страна» со ссылкой на местные паблики также сообщает о двух взрывах в городе.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, сигналы воздушной тревоги действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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