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Умер младший сын Мартина Лютера Кинга

Сын Мартина Лютера Кинга Декстер Скотт Кинг умер в возрасте 62 лет

Сын американского проповедника и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга Декстер Скотт Кинг умер на 63-м году жизни. Об этом сообщил Центр Кинга (The King Center), совет которого он возглавлял.

Декстер Скотт Кинг умер 22 января в своем доме в Малибу (штат Калифорния), сообщила его жена Лия Вебер. Супруг, по ее словам, долгое время боролся с раком простаты.

Декстер Скотт Кинг родился 30 января 1961 года в Атланте. Он был третьим ребенком и вторым сыном Мартина Лютера Кинга и его жены Коретты Скотт Кинг. Свое имя он получил в честь баптистской церкви на Декстер-авеню в Монтгомери (штат Алабама), где его отец служил пастором.

Кингу-младшему было семь лет, когда в 1968 году его отца застрелили в Мемфисе (штат Теннесси), куда тот приехал поддержать забастовку чернокожих рабочих.

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После окончания школы Декстер Скотт Кинг поступил в колледж Морхаус в Атланте, штат Джорджия. В дальнейшем он посвятил себя увековечиванию наследия отца и защите его интеллектуальной собственности.

К моменту смерти Кинг-младший занимал пост председателя совета Центра Кинга и президента King Estate.

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Декстер Скотт Кинг сыграл своего отца в фильме «История Розы Паркс» (2002), а также озвучил его в образовательном фильме 1999 года «Наш друг Мартин». Последний был номинирован на премию «Эмми» в номинации «Лучшая анимационная программа».

У Мартина Лютера Кинга было четверо детей — дочь Иоланда, сыновья Мартин Лютер Кинг III, Декстер Скотт Кинг и дочь Бернис Кинг. Иоланда умерла в 2007 году.

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Теги
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