Каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее для ребенка
Деньги на будущее для своих детей откладывает каждый пятый россиянин (18%), следует из результатов опроса, проведенного страховой компанией «Ренессанс Жизнь» и финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у РБК).
В исследовании участвовали 1,2 тыс. жителей российских городов-милионников старше 18 лет. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в декабре 2023 года.
О создании финансовой подушки безопасности для ребенка задумались 37% опрошенных, столько же респондентов начали планировать ее размер заранее.
Чаще всего для достижения этой цели россияне используют банковские продукты: 39% респондентов открыли специальный вклад с ежемесячным пополнением, 27% — депозит с высокой доходностью. Около 9% опрошенных копят за счет инвестирования, еще 10% — за счет накопительного страхования жизни и здоровья ребенка. Порядка 13% тех, кто копит на будущее детей, откладывают средства, полученные от сдачи жилья в аренду.
Каждый пятый опрошенный (20%) сообщил, что детально планирует будущее ребенка. В основном речь идет о развитии, например, о выборе секций и учителей для дополнительного образования, подбора вуза и конкретной специальности, пояснили респонденты.
Опрос, проведенный «СберНПФ» и образовательной компанией MAXIMUM Education в августе 2023 года показал, что дети 75% россиян также откладывают деньги. В основном они копят на гаджеты (33%), одежду (16%), подарки близким, путешествия и обучающие курсы (по 11%). Хранить деньги большинство детей (51%) предпочитает на родительской или специальной детской карте, еще 49% — наличными.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы