«Ренессанс Жизнь» и «Сравни»: деньги для своих детей откладывают 18% россиян

Каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее для ребенка

Деньги на будущее для своих детей откладывает каждый пятый россиянин (18%), следует из результатов опроса, проведенного страховой компанией «Ренессанс Жизнь» и финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у РБК).

В исследовании участвовали 1,2 тыс. жителей российских городов-милионников старше 18 лет. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в декабре 2023 года.

О создании финансовой подушки безопасности для ребенка задумались 37% опрошенных, столько же респондентов начали планировать ее размер заранее.

Чаще всего для достижения этой цели россияне используют банковские продукты: 39% респондентов открыли специальный вклад с ежемесячным пополнением, 27% — депозит с высокой доходностью. Около 9% опрошенных копят за счет инвестирования, еще 10% — за счет накопительного страхования жизни и здоровья ребенка. Порядка 13% тех, кто копит на будущее детей, откладывают средства, полученные от сдачи жилья в аренду.

Каждый пятый опрошенный (20%) сообщил, что детально планирует будущее ребенка. В основном речь идет о развитии, например, о выборе секций и учителей для дополнительного образования, подбора вуза и конкретной специальности, пояснили респонденты.

Опрос, проведенный «СберНПФ» и образовательной компанией MAXIMUM Education в августе 2023 года показал, что дети 75% россиян также откладывают деньги. В основном они копят на гаджеты (33%), одежду (16%), подарки близким, путешествия и обучающие курсы (по 11%). Хранить деньги большинство детей (51%) предпочитает на родительской или специальной детской карте, еще 49% — наличными.