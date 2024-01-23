Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко
Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер в возрасте 51 года. О смерти музыканта сообщил коллектив в социальной сети «ВКонтакте».
Ефременко умер 22 января во второй половине дня, сказано в сообщении. Причина смерти не уточняется.
Музыкант и директор коллектива Денис Рачков сообщил «Пятому каналу», что Ефременко умер в реанимации в Покровской больнице Сант-Петербурга. По его словам, состояние музыканта ухудшилось из-за хронических заболеваний. Рачков допустил, что у Ефременко могло остановиться сердце.
За день до смерти Ефременко группа выступила в городском заведении Douglas bar. Следующий концерт Marksheider Kunst должен был состояться 26 января в баре МТ music bar в Москве. Мероприятие было приурочено ко дню рождения Ефременко, который тот должен был отмечать 23 января. После смерти артиста концерт отменили.
Еще одно выступление, также в Москве, было запланировано на 27 января, о его отмене не сообщалось.
Группа Marksheider Kunst была основана в 1992 году. Композиции коллектива созданы в жанрах рокабилли, этно, и регги, в них присутствуют элементы блюза и ямайские мотивы. За 30 лет существования группа выпустила десять альбомов. Сергей Ефременко был солистом и автором большинства текстов песен Marksheider Kunst с момента ее основания.
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