 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко

Вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко умер в 51 год

Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер в возрасте 51 года. О смерти музыканта сообщил коллектив в социальной сети «ВКонтакте».

Ефременко умер 22 января во второй половине дня, сказано в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Музыкант и директор коллектива Денис Рачков сообщил «Пятому каналу», что Ефременко умер в реанимации в Покровской больнице Сант-Петербурга. По его словам, состояние музыканта ухудшилось из-за хронических заболеваний. Рачков допустил, что у Ефременко могло остановиться сердце.

Правительство поддержало идею регулирования «сиротской» музыки
Технологии и медиа
Фото:David Silverman / Getty Images

За день до смерти Ефременко группа выступила в городском заведении Douglas bar. Следующий концерт Marksheider Kunst должен был состояться 26 января в баре МТ music bar в Москве. Мероприятие было приурочено ко дню рождения Ефременко, который тот должен был отмечать 23 января. После смерти артиста концерт отменили.

Еще одно выступление, также в Москве, было запланировано на 27 января, о его отмене не сообщалось.

Группа Marksheider Kunst была основана в 1992 году. Композиции коллектива созданы в жанрах рокабилли, этно, и регги, в них присутствуют элементы блюза и ямайские мотивы. За 30 лет существования группа выпустила десять альбомов. Сергей Ефременко был солистом и автором большинства текстов песен Marksheider Kunst с момента ее основания.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
музыка группа
Материалы по теме
Правительство поддержало идею регулирования «сиротской» музыки
Технологии и медиа
В «Яндекс Музыке» появились песни ушедших иностранных артистов
Технологии и медиа
Российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
В Белом доме назвали ближайшие месяцы «критическими» для Украины Политика, 02:24
Глава МИД предупредил, что война с Ливаном не будет для Израиля пикником Политика, 01:55
Из Пулково на запасные аэродромы перенаправили 18 самолетов Общество, 01:55
Советник премьера Израиля ответил на сообщение о двухмесячном перемирии Политика, 01:37
Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко Общество, 01:26
Пушилин заявил о движении войск к городу в ДНР, откуда обстреляли Донецк Политика, 00:59
Caixin Global узнало о планах суверенного фонда Китая сменить президента Экономика, 00:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Медведев ответил на отказ Госдепа США возвращать Аляску Политика, 00:34
«Интер» завоевал Суперкубок Италии Спорт, 00:01
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за кино и сериалы с ЛГБТ Технологии и медиа, 00:01
Владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте Финансы, 00:00
«Будет сенсация века». Каковы шансы на российский финал Australian Open Спорт, 00:00
Axios узнало, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца Политика, 22 янв, 23:48
ВМС США опровергли данные о ракетном ударе хуситов по кораблю Ocean Jazz Политика, 22 янв, 23:39