Как в Севастополе жители запасаются водой из-за отключений. Видео

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В Севастополе с утра 23 января и до вечера 24-го числа прекратят штатную подачу воды. Это связано с паводками и сильными осадками, из-за которых сошли селевые потоки, вода стала грязнее и обрабатывать ее теперь сложнее. В городе решили на два дня остановить водозаборы и почистить систему.