Кадры задержания Блиновской в зале суда

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Суд в Москве решил ужесточить меру пресечения для блогера Елены Блиновской и взять ее под стражу в зале суда. Ее отправили в СИЗО. Ранее Блиновская находилась под домашним арестом.

С просьбой отправить Блиновскую в СИЗО выступил Следственный комитет. Следователь попросил арестовать ее до 26 апреля 2024 года. Следователь во время заседания суда заявлял, что Блиновская «цинично пренебрегала» ограничениями, которые были установлены для нее. В частности, она провела дома новогоднюю вечеринку, на которой общалась со свидетелем Осмоловой по делу.

Блиновская во время заседания свою вину не признала — адвокат Блиновской указывала, что ее подзащитная не знала, что Осмолова была свидетелем по делу.

Уголовное дело против блогера длится с 27 апреля 2023 года — ее задержали по обвинению в неуплате налогов почти на 1 млрд руб. 22 января ей предъявили новые обвинения из-за неправомерного оборота средств.