Дочь Валентины Талызиной опровергла сообщения о госпитализации актрисы

Валентина Талызина (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Информация о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной не соответствует действительности, заявила РБК ее дочь Ксения Хаирова.

«Информация ложная, у нас все хорошо», — сказала Хаирова.

Об экстренной госпитализации Талызиной ранее сообщили телеграм-каналы Mash и «112». По данным Mash, актриса попала в больницу накануне, 21 января, у нее диагностировали бронхопневмонию. У Талызиной произошло «обострение хронической болезни легких», затем в больнице у актрисы выявили еще и коронавирус, писал «112». Как отмечал Mash, тест на COVID показал отрицательный результат.

Валентине Талызиной 89 лет. Она родилась 22 января 1935 года в Омске. После завершения учебы в ГИТИСе с 1958 года работает в Театре им. Моссовета, где сыграла более чем в 40 спектаклях. Талызина также снимается в кино, среди самых известных ее киноработ — роли в фильмах «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!».