Дочь Валентины Талызиной опровергла сообщения о госпитализации актрисы
Информация о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной не соответствует действительности, заявила РБК ее дочь Ксения Хаирова.
«Информация ложная, у нас все хорошо», — сказала Хаирова.
Об экстренной госпитализации Талызиной ранее сообщили телеграм-каналы Mash и «112». По данным Mash, актриса попала в больницу накануне, 21 января, у нее диагностировали бронхопневмонию. У Талызиной произошло «обострение хронической болезни легких», затем в больнице у актрисы выявили еще и коронавирус, писал «112». Как отмечал Mash, тест на COVID показал отрицательный результат.
Валентине Талызиной 89 лет. Она родилась 22 января 1935 года в Омске. После завершения учебы в ГИТИСе с 1958 года работает в Театре им. Моссовета, где сыграла более чем в 40 спектаклях. Талызина также снимается в кино, среди самых известных ее киноработ — роли в фильмах «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!».
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