 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Дочь Валентины Талызиной опровергла сообщения о госпитализации актрисы

Дочь Валентины Талызиной назвала ложными сообщения о госпитализации актрисы
Валентина Талызина
Валентина Талызина (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Информация о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной не соответствует действительности, заявила РБК ее дочь Ксения Хаирова.

«Информация ложная, у нас все хорошо», — сказала Хаирова.

Об экстренной госпитализации Талызиной ранее сообщили телеграм-каналы Mash и «112». По данным Mash, актриса попала в больницу накануне, 21 января, у нее диагностировали бронхопневмонию. У Талызиной произошло «обострение хронической болезни легких», затем в больнице у актрисы выявили еще и коронавирус, писал «112». Как отмечал Mash, тест на COVID показал отрицательный результат.

Большой театр опроверг госпитализацию рабочего после падения декорации
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Валентине Талызиной 89 лет. Она родилась 22 января 1935 года в Омске. После завершения учебы в ГИТИСе с 1958 года работает в Театре им. Моссовета, где сыграла более чем в 40 спектаклях. Талызина также снимается в кино, среди самых известных ее киноработ — роли в фильмах «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Валентина Талызина актриса госпитализация новости
Материалы по теме
Актриса Ольга Яковлева попала в больницу в Москве
Общество
Воронежский театр после увольнения худрука покинули три актрисы
Общество
Умерла актриса из «Бумбараша» и «Уходя — уходи» Наталия Дмитриева
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 16:51
Губернатор поблагодарил волонтеров за поиски кота Твикса Общество, 17:47
Бывший тренер «Зенита» Петржела обвинил Радимова во лжи Спорт, 17:47
Житель Белгородской области получил контузию при атаке дрона Политика, 17:46
Верховный суд ликвидировал ИА «Хакасия» Политика, 17:39
Кандидат в президенты предложил снова переименовать Петербург и Волгоград Политика, 17:34
Кадры задержания Блиновской в зале суда Общество, 17:30
«Королева марафонов». Кто такая Елена Блиновская, которая должна ₽1 млрд Life, 17:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
СМА – не приговор: как полноценно жить с генетическим заболеванием Специальный проект, 17:17
Следственный комитет возбудил дело после убийства россиянок в Турции Общество, 17:16
Дочь Валентины Талызиной опровергла сообщения о госпитализации актрисы Общество, 17:08
В Севастополе объявили два выходных из-за отключения воды Общество, 17:04
Капризов назвал причину неудачной игры в начале сезона НХЛ Спорт, 17:03
Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО Общество, 17:01
ГК «Галс-Девелопмент» подвела итоги за 30 лет работы Пресс-релиз, 16:59