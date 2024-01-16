 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Большой театр опроверг госпитализацию рабочего после падения декорации

Большой театр опроверг госпитализацию рабочего после падения на него декорации
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Информация о госпитализации рабочего после падения на него декорации на сцене Большого театра не соответствует действительности, сообщила РБК пресс-служба театра.

«Мы не подтверждаем данную информацию. Все службы и сотрудники Большого театра работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве заявили РБК, что им не поступала такая информация. РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Москвы.

В Бельгии рождественская елка упала и убила человека. Видео
Общество

О том, что рабочий пострадал при падении декорации в Большом театре в центре Москвы, сообщили «РИА Новости» представитель экстренных служб и телеграм-канал Mash.

ЧП произошло на сцене, где ставили оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Декорацию на оператора сцены уронил его коллега — мастер сцены, уточняет Mash. По словам источника агентства, пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Министра финансов Германии освистали в Берлине

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках

S7 сокращает сотрудников

Месси получил новый трофей

В Белгороде проверка систем оповещения. Видео
Теги
Большой театр новости декораторы рабочий Падение госпитализация
Материалы по теме
В Челябинске альпинист в костюме Деда Мороза упал с 24-го этажа и погиб
Общество
В Санкт-Петербурге на маму с коляской упала глыба льда
Общество
В Москве на женщину с ребенком упала оконная рама с двадцатого этажа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 15 янв, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 15 янв, 17:37
Вылет рейса Flydubai из Пулково задержали на два дня из-за санкций Бизнес, 15:10
Из сектора Газа выпустили 50 ракет по югу Израиля Политика, 15:08
Эксперты назвали самые популярные районы Москвы для покупки жилья Недвижимость, 15:02
Выводивший «Факел» в РПЛ тренер возглавил грузинский клуб Спорт, 15:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:58
МИД Ирака отозвал посла в Тегеране Политика, 14:51
Агрессия, провокации и вбросы: как компании защититься от интернет-травли Pro, 14:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Замдиректора «Водоканала» Петербурга задержали по делу о махинациях Общество, 14:48
В мэрии назвали сроки сдачи бизнес-центра у метро «Савеловская» Город, 14:45
Обвиняемая в убийстве Татарского рассказала о планах уехать на Украину Политика, 14:35
Массовая авария грузовиков на трассе в Татарстане. Видео Общество, 14:31
Основатель петербургского ресейлера Apple погиб при сходе лавины Бизнес, 14:29
Журналист назвал причину пропуска Месси церемонии вручения наград ФИФА Спорт, 14:11
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области Политика, 14:09