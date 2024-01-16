Большой театр опроверг госпитализацию рабочего после падения декорации
Информация о госпитализации рабочего после падения на него декорации на сцене Большого театра не соответствует действительности, сообщила РБК пресс-служба театра.
«Мы не подтверждаем данную информацию. Все службы и сотрудники Большого театра работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В пресс-службе главного управления МВД по Москве заявили РБК, что им не поступала такая информация. РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Москвы.
О том, что рабочий пострадал при падении декорации в Большом театре в центре Москвы, сообщили «РИА Новости» представитель экстренных служб и телеграм-канал Mash.
ЧП произошло на сцене, где ставили оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Декорацию на оператора сцены уронил его коллега — мастер сцены, уточняет Mash. По словам источника агентства, пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой.
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