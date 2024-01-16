Большой театр опроверг госпитализацию рабочего после падения декорации

Большой театр опроверг госпитализацию рабочего после падения на него декорации

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Информация о госпитализации рабочего после падения на него декорации на сцене Большого театра не соответствует действительности, сообщила РБК пресс-служба театра.

«Мы не подтверждаем данную информацию. Все службы и сотрудники Большого театра работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве заявили РБК, что им не поступала такая информация. РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Москвы.

О том, что рабочий пострадал при падении декорации в Большом театре в центре Москвы, сообщили «РИА Новости» представитель экстренных служб и телеграм-канал Mash.

ЧП произошло на сцене, где ставили оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Декорацию на оператора сцены уронил его коллега — мастер сцены, уточняет Mash. По словам источника агентства, пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой.