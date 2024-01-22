Члены семей израильтян, попавших к ХАМАС, ворвались в кнессет. Видео

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Члены семей израильтян, попавших в заложники к ХАМАС, ворвались на заседание финансового комитета кнессета. Они выразили возмущение из-за того, что ни одно обсуждение парламентариев сегодня не касалось их освобождения.

В здание парламента ворвались около 20 человек. Одна из женщин принесла фотографии членов семьи, которые были захвачены ХАМАС во время нападения. Протестующие принесли с собой плакаты с надписями: «Вы не будете сидеть здесь, пока они там умирают», передает Reuters.

Другие родственники заблокировали движение около резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поставив палатки, передает Times of Israel.