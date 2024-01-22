В Самаре загорелся рынок, слышны взрывы
В Самаре начался пожар на рынке, слышны взрывы, передает 63.ru. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м., для тушения пожара привлекли уже 22 пожарных машины.
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