В Челябинске локализовали пожар на рынке на площади 1200 кв. м
Пожар на рынке в центре Челябинска локализовали на площади 1200 кв. м, сообщило МЧС России в телеграм-канале.
«МЧС России с помощью беспилотника контролирует оперативную обстановку», — говорится в сообщении ведомства.
Днем 19 января пожар возник на строительном рынке «Восточный город» на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. Для бесперебойного водоснабжения сотрудники МЧС протянули магистральную линию от реки Миасс.
На место пожара прибыла мэр Челябинска Наталья Котова со своим заместителем по городскому хозяйству Александром Астаховым. Из-за возгорания движение на примыкающих к рынку улицах ограничили.
Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области порталу 74.ru, пожар начался после закрытия рынка, когда людей в павильонах уже не было. На месте возгорания работают 96 специалистов и 36 единиц техники.
Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора региона для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехала прокурор Калининского района Татьяна Полежаева.
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