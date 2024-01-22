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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о решении утилизировать бывшие корабли ВМС Украины

«РИА Новости»: бывшие корабли ВМС Украины, оставшиеся в Севастополе, утилизируют
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские власти решили не передавать в Черноморский флот корабли Военно-морских сил Украины (ВМС), которые оставались в Севастополе после 2014 года, а утилизировать их. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах Крыма.

«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает «РИА Новости», после присоединения Крыма к России украинские военные оставили на полуострове порядка 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», «Луцк», корабль управления «Славутич» и др. До 2023 года эти корабли находились в Севастополе под охраной.

О том, что почти все корабли будут утилизированы после завершения военной операции, еще летом 2022 года сообщил источник ТАСС. «Многие из них уже не подлежат даже буксировке. В большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели», — сказал он тогда.

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В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% пришедших на участки избирателей высказались за вхождение республики в состав России. Президент России Владимир Путин подписал два документа: закон о ратификации договора России и Крыма и федеральный конституционный закон о принятии Крыма и образовании в составе России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Украина и западные страны результаты референдума не признали и считают полуостров оккупированным. Москва заявляла о готовности защищать свои территории любыми средствами.

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После крымских событий под контроль Москвы перешло свыше 50 единиц корабельного состава ВМС Украины, почти все — советского производства. Часть кораблей после разблокировки крымского озера Донузлав в апреле 2014 года была передана украинской стороне и перебазирована в Одессу.

В марте 2022 года, спустя месяц после начала спецоперации, российский Генштаб заявил, что ВМС Украины «перестали существовать».

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Теги
ВМС Украины Военная операция на Украине корабли Севастополь Крым утилизация
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