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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны раскрыло детали штурма села Веселое в ДНР

Минобороны России раскрыло детали штурма села Веселое в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны России опубликовало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при взятии под контроль села Веселое в ДНР. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказали в ведомстве, при разведке десантники выявили основные опорные пункты и технику ВСУ в селе и рядом с ним. Обнаруженные огневые средства противника уничтожались с помощью беспилотников. После этого десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2, взяли населенный пункт штурмом.

Минобороны сообщило о переходе Веселого под контроль российских войск 18 января. Тогда ведомство не раскрыло подробностей боев, уточнив лишь, что речь идет о донецком направлении, где действовала российская группировка «Юг». Веселое стало первым населенным пунктом, о занятии которого Минобороны сообщило в 2024 году.

Позже Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Крахмальное в Харьковской области подразделениями группировки «Запад». Затем спикер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо подтвердил потерю контроля над населенным пунктом.

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