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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль села в Харьковской области

Минобороны России сообщило о взятии под контроль села в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Крахмальное в Харьковской области
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

«На купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Крахмальное стало вторым населенным пунктом, о взятии которого под контроль за эту неделю отчиталось военное ведомство. 18 января министерство сообщило, что под контроль российских военных перешло село Веселое в ДНР.

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Политика

Село находится в трех километрах от реки Песчаная и в двух километрах от железнодорожной станции Берестовая в Купянском районе Харьковской области. Согласно данным переписи 2001 года, в нем проживали 45 человек.

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