Минобороны России сообщило о взятии под контроль села в Харьковской области

Минобороны сообщило о взятии под контроль села в Харьковской области

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Крахмальное в Харьковской области

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

«На купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Крахмальное стало вторым населенным пунктом, о взятии которого под контроль за эту неделю отчиталось военное ведомство. 18 января министерство сообщило, что под контроль российских военных перешло село Веселое в ДНР.

Село находится в трех километрах от реки Песчаная и в двух километрах от железнодорожной станции Берестовая в Купянском районе Харьковской области. Согласно данным переписи 2001 года, в нем проживали 45 человек.