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Война санкций ,  
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«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками кабелей для радиосигнала

«Коммерсантъ»: в России возникли проблемы с поставками кабелей для радиосигнала
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Война санкций

В России возникли проблемы с поставками коаксильных кабелей — наиболее распространенных радиочастотных кабелей для передачи радио- и видеосигналов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад «Радиовещание России 2022–2023», подготовленный Фондом содействия развитию радиовещания «Российской академии радио» при поддержке Минцифры.

В документе говорится, что «из-за отсутствия отечественных производителей высокочастотных коаксиальных кабелей поставки продукции по-прежнему затруднены и сильно зависят от вводимых санкционных ограничений, а цена привязана к курсу иностранных валют». Заместитель гендиректора «Газпром-медиа Радио» (управляет «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», «Радио Romantica») Григорий Михайлов в разговоре с «Коммерсантом» уточнил, что коаксильные кабели поставляют в Россию из Китая.

По словам Михайлова, поставки кабелей стали задерживаться: «Если ранее прогнозы были с горизонтом месяц-полтора, то сейчас до шести месяцев, и в итоге поставка может сорваться». Кроме того, стоимость техники выросла в полтора-два раза.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Источник «Коммерсанта» в отрасли объяснил, что радиостанции не могут использовать другие — двухпроводные — кабели, поскольку они сильно снижают качество передаваемого сигнала. По его словам, существующие производители оборудования не могут полностью закрыть спрос в России, на создание отечественного производства кабелей понадобится от двух до пяти лет.

В докладе, на который ссылается газета, говорится, что российские производители заняли главенствующие положение на рынке передатчиков, передающих антенн и некоторого другого оборудования. Отрасли «удалось нивелировать риски технологической изоляции» после введения санкций. В Минцифры отметили, что производители продолжают предлагать «новые технические решения по импортозамещению».

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