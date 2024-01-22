В Госдуме предложили поручить очистку балконов коммунальным службам

Коммунальным службам следует поручить очистку балконов от снега и наледи. Письмо с таким предложением на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина направила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова, пишут «Известия».

Депутат отметила, что жители многоквартирных домов, в особенности люди пожилого возраста и лица с инвалидностью, не имеют возможности самостоятельно убирать снег и наледь с козырьков и балконов. «В результате наледь с балконов не убирается и возникает дополнительная угроза жизни и здоровью наших сограждан», — подчеркнула Лантратова.

Она предложила включить систематическую очистку балконов коммунальными службами в постановление правительства «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин назвал предложение логичным. Он добавил, что необходимо также установить норму, при которой владелец балкона будет нести ответственность за падение наледи, если он не предоставил коммунальным службам доступ в квартиру с балконом.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что после передачи уборки балконов коммунальщикам в случае вреда здоровью или имуществу россиян процесс поиска виновных упростится. Кроме того, таких случаев может стать меньше, потому что коммунальщики будут бояться ответственности и начнут качественнее убираться, считает он.