 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Госдуме предложили поручить очистку балконов коммунальным службам

Депутат Лантратова предложила поручить очистку балконов коммунальным службам

Коммунальным службам следует поручить очистку балконов от снега и наледи. Письмо с таким предложением на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина направила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова, пишут «Известия».

Депутат отметила, что жители многоквартирных домов, в особенности люди пожилого возраста и лица с инвалидностью, не имеют возможности самостоятельно убирать снег и наледь с козырьков и балконов. «В результате наледь с балконов не убирается и возникает дополнительная угроза жизни и здоровью наших сограждан», — подчеркнула Лантратова.

Она предложила включить систематическую очистку балконов коммунальными службами в постановление правительства «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Оператор назвал просроченными почти 80 мусорных полигонов
Общество

Председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин назвал предложение логичным. Он добавил, что необходимо также установить норму, при которой владелец балкона будет нести ответственность за падение наледи, если он не предоставил коммунальным службам доступ в квартиру с балконом.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что после передачи уборки балконов коммунальщикам в случае вреда здоровью или имуществу россиян процесс поиска виновных упростится. Кроме того, таких случаев может стать меньше, потому что коммунальщики будут бояться ответственности и начнут качественнее убираться, считает он.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Госдума Минстрой коммунальные услуги коммунальные службы коммунальщики
Материалы по теме
Глава Каменска-Шахтинского поскользнулся и сломал ногу у администрации
Политика
В Челябинске самолет «Аэрофлота» уперся в сугроб после приземления
Общество
В Люберцах умер мужчина, раненный при сходе льда с крыши военкомата
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками кабелей для радиосигнала Технологии и медиа, 05:27
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН по Украине Политика, 05:05
Почти четверть россиян рассказали о наличии пассивного дохода Финансы, 05:00
В Госдуме предложили поручить очистку балконов коммунальным службам Общество, 04:34
Дуда обвинил ЕС в попытке «форсировать власть» в Польше Политика, 04:32
Учредителю «Академии частного инвестора» запросили срок за мошенничество Бизнес, 04:01
Кличко раскритиковал украинские власти словами про автократию Политика, 03:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Израиль раскритиковал МИД России за упоминание Холокоста Политика, 03:29
Юристы объяснили решение ВС о конфискации имущества супругов осужденных Общество, 03:00
Трамп назвал честью поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса Политика, 02:59
WSJ узнала о новом плане ЕС по помощи Украине на €20 млрд Политика, 02:33
Беспилотники атаковали военные базы США в Сирии Политика, 02:13
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке Политика, 01:44
Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит Общество, 01:12