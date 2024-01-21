Оператор назвал просроченными почти 80 мусорных полигонов

Минприроды выдало 79 разрешений на работу устаревших объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО)

в 26 российских регионах, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Речь идет о полигонах, введенных в эксплуатацию до 2019 года — до начала мусорной реформы, и не имеющих документации. Они должны были быть закрыты или модернизированы до 1 января 2023 года, но в конце 2022 года этот срок продлили еще на три года — до 1 января 2026 года.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, это легальные временные объекты размещения отходов. Их будут использовать, пока не закончится строительство замещающей инфраструктуры.

Наибольшее число разрешений выдали в Омской области — 17 заключений, Ямало-Ненецком автономном округе — 10 штук и в Тверской области — 6 штук. Он отметил, что в Челябинской, Ульяновской Саратовской и Курганской областях временные объекты уже не используются.

Ранее в Минприроды заявили о рисках не успеть построить современные полигоны в ряде регионов. Алтайский край, Иркутская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия — «уже в открытую говорят, что не успеют» к 2026 году, добавили в министерстве. Там призвали местные власти своевременно принимать решения о строительстве новых полигонов.