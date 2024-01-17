Бывшая первая ракетка мира получила условный срок за мошенничество
Суд Барселоны признал бывшую первую ракетку мира испанку Аранчу Санчес Викарио виновной в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.
Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» была приговорена к двум годам тюремного заключения условно. В прошлом году она достигла соглашения с прокурорами о признании вины в обмен на смягчение приговора.
Ее бывший муж, Хосеп Сантакана, был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения. Они также должны выплатить компенсацию в размере €6,6 млн.
Они обвинялись в сокрытии активов с целью уклонения от выплаты долга в размере €7,6 млн перед Banque de Luxembourg. Санчес Викарио говорила, что во всем виноват ее бывший супруг, утверждая, что он распоряжался ее деньгами, а ей не было известно о каком-либо незаконном вмешательстве в семейные активы. Пара развелась в 2019 году.
Санчес Викарио была первой испанской теннисисткой, достигшей первого места в рейтинге WTA. Карьеру она завершила в 2002 году. На ее счету 29 титулов в одиночном разряде, включая три на «Ролан Гаррос» (1989, 1994, 1998) и один на US Open (1994).
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