 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В США 89 человек погибли из-за аномальных холодов и непогоды

CBS News: в США 89 человек погибли из-за аномальных морозов и непогоды
Вашингтон, США
Вашингтон, США (Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters)

В результате аномального холода, снегопадов и сильного ветра в США погибли по меньшей мере 89 человек, сообщает телеканал CBS News.

В Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне — 16, трое из них получили ранения при падении дерева на машину. Случаи смертей из-за сложных погодных условий были также зарегистрированы в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Из-за пришедшего из Канады холодного арктического воздуха 13–14 января в США резко упала температура до рекордно низкого уровня — на 11–16 градусов ниже нормы. 

Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе на фоне холодов
Экономика
Фото:Hans Blossey / imagebroker.com / Global Look Press

В Чикаго температура упала до минус 34 градусов, из-за чего школы в штате приостановили работу. В Монтане столбик термометра опускался до минус 40 градусов, Национальная метеорологическая служба предупреждала о возможных холодах в регионе до минус 56 градусов.

CBS News пишет, что на западном побережье в Орегоне объявлен режим ЧС в связи с прошедшей ледяной бурей, в результате которой более 45 тыс. абонентов остались без электричества. Проблемы с электроэнергией были также зафиксированы в Пенсильвании, Калифорнии, Нью-Мексико и Индиане.

По данным телеканала, потепление в американских штатах ожидается к середине недели 22–28 января.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
морозы США непогода
Материалы по теме
Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе на фоне холодов
Экономика
Около 40 тыс. жителей Читы и Кокуя остались без газа из-за морозов
Общество
Вильфанд сообщил об аномальных холодах в конце года в 11 регионах России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Нетаньяху отверг идею ХАМАС закончить войну в обмен на заложников Политика, 21:38
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 21:22
В Донецке число погибших при обстреле выросло до 27 Политика, 21:14
Часть Херсонской области осталась без электричества из-за аварии Общество, 20:58
Ученые предупредили о «зомби-вирусах» из Сибири Общество, 20:56
В США 89 человек погибли из-за аномальных холодов и непогоды Общество, 20:39
«Реал» на 99-й минуте обыграл аутсайдера с одной победой в сезоне Спорт, 20:39
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Париже начался митинг противников закона о миграции Общество, 19:57
В Донецке объявили день траура по погибшим при обстреле рынка Политика, 19:57
Радулов после столкновения не смог продолжить матч со «Спартаком»: видео Спорт, 19:47
В Хельсинки прошла акция против закрытия границ с Россией Политика, 19:47
Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе на фоне холодов Экономика, 19:41
Семак пожаловался на нехватку российских футболистов в «Зените» Спорт, 19:37
В МВД предупредили россиян о мошеннической схеме с оплатой по СБП Общество, 19:10