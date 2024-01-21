В Париже начался митинг противников закона о миграции
Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить протест против нового закона о миграции, который ужесточает правила пребывания во Франции для иностранцев. Об этом сообщает телеканал France Info.
По данным телеканала, на митинге в том числе присутствует несколько левых политиков — Манон Обри («Непокоренная Франция»), Марин Тонделье («Европа — экология — «зеленые»), Оливье Фор (Социалистическая партия» и Фабьен Руссель (Французская коммунистическая партия). France Info сообщает, что в акции принимают участие представители профсоюзных и студенческих организаций, а также политических партий.
Газета Le Monde сообщила, что протестующие собрались на площади Трокадеро. Они требуют отозвать данный законопроект, считая его противоречащим принципам Франции.
По данным France info, против нового закона запланировано проведение порядка 200 протестных акций по всей стране.
Национальное собрание Франции 19 декабря 2023 года приняло закон о миграции, который подразумевает помимо упрощения процесса выдворения нарушителей усложнение процедуры воссоединения семей, ужесточение условий получения социальной помощи от государства и введение ежегодных миграционных квот. Автором данной инициативы выступил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
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