Самолет ВМС США заметили над Черным морем во время атак ВСУ по Крыму
Самолет Военно-морских сил США курсировал у берегов Румынии в Черном море во время ракетного удара ВСУ по Крыму, следует из данных сервиса Flightradar24.
Минобороны сообщало, что российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты около 14:00 мск вблизи западного побережья полуострова. В Севастополе с 13:03 до 14:22 мск действовала воздушная тревога.
По данным Flightradar24, самолет-разведчик США P-8A Poseidon кружил над черноморским побережьем Румынии примерно с 14:00 по 14:40. В 14:37 самолет находился в 267 км от западного побережья Крыма. Трек самолета начинается на Сицилии в районе озера Лентини.
Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing. На борту Р-8А расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, экипаж судна — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения.
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