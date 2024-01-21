Самолет ВМС США летал в Черном море во время ракетного удара ВСУ по Крыму

Самолет ВМС США заметили над Черным морем во время атак ВСУ по Крыму

Самолёт Boeing P-8A Poseidon (Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters)

Самолет Военно-морских сил США курсировал у берегов Румынии в Черном море во время ракетного удара ВСУ по Крыму, следует из данных сервиса Flightradar24.

Минобороны сообщало, что российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты около 14:00 мск вблизи западного побережья полуострова. В Севастополе с 13:03 до 14:22 мск действовала воздушная тревога.

По данным Flightradar24, самолет-разведчик США P-8A Poseidon кружил над черноморским побережьем Румынии примерно с 14:00 по 14:40. В 14:37 самолет находился в 267 км от западного побережья Крыма. Трек самолета начинается на Сицилии в районе озера Лентини.

Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing. На борту Р-8А расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, экипаж судна — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения.