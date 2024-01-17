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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе второй раз за сутки прогремели взрывы

В Одессе второй раз за сутки прозвучали взрывы
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Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Сергей Гудак / Global Look Press)

В Одессе прозвучали взрывы, сообщает «Укринформ». В регионе объявлена воздушная тревога, добавил глава одесской ОВА Олег Кипер.

По данным карты воздушных тревог, оповещение действует с 7:38, в то же время тревогу объявили в Николаевской области.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на 17 января о взрывах в Одессе сообщало «Суспильне». По информации «Украинской правды», в городе работала система ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.


 

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Украина взрывы Одесса
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