В Одессе второй раз за сутки прогремели взрывы
В Одессе второй раз за сутки прозвучали взрывы
Люди в бомбоубежище
В Одессе прозвучали взрывы, сообщает «Укринформ». В регионе объявлена воздушная тревога, добавил глава одесской ОВА Олег Кипер.
По данным карты воздушных тревог, оповещение действует с 7:38, в то же время тревогу объявили в Николаевской области.
В ночь на 17 января о взрывах в Одессе сообщало «Суспильне». По информации «Украинской правды», в городе работала система ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.